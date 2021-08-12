ВС США: наших датчиков недостаточно для обнаружения российских гиперзвуковых ракет

Глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что военные датчики США недостаточно эффективно фиксируют присутствие гиперзвуковых ракет, а Россия является лидером в создании этого вида вооружения. Об этом он сообщил на ежегодном симпозиуме о космической и ракетной обороне, передает РИА «Новости».

«Из-за этих проблем наша нынешняя архитектура датчиков наземного и космического базирования может оказаться недостаточной для обнаружения и отслеживания этих гиперзвуковых ракет», — сказал он.

По его словам, Россия продолжает вкладывать большие деньги в разработку гиперзвуковых летательных аппаратов.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, скорость ее полета достигает порядка девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — до 1 тыс. км.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России, отметили в Минобороны.