Афганистан заявил о готовности купить у России военные вертолеты

Глава министерства иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар заявил о готовности его страны приобрести у России военные вертолеты. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

По словам Атмара, в настоящее время Кабул ожидает ответа от российского правительства.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая начала и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.

Ранее сообщалось, что официальное правительство Афганистана предложило «Талибану» участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия со стороны организации. Соответствующее предложение было сделано после того, как талибы взяли под свой контроль город Газни, расположенный в 130 км к юго-западу от афганской столицы Кабула. Таким образом, Газни стал десятым провинциальным центром, оккупированным боевиками в течение нескольких дней.