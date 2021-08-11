В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Американские военные провели испытания трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте военно-воздушных сил США.

«Летчики 576-й испытательной эскадрильи совместно работали с нашими партнерами по миссии из «Космической Дельты – 30», чтобы провести рабочий испытательный запуск ракеты Minuteman III», — написал Пентагон в Twitter.

Подобные испытания нужны для мониторинга готовности систем вооружения, отметили в ведомстве. Кроме того, по мнению военных, пробный запуск позволил убедить союзников стран в том, что американские средства ядерного сдерживания «безопасны, надежны и эффективны».

В мае 2021 года ВВС сообщили о неудачных испытаниях ракеты Minuteman III

Межконтинентальные баллистические ракеты семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания СССР во время «холодной войны». Соединенные штаты располагают 450 ракетами Minuteman III — судя по открытым источникам. Радиус поражения ракеты достигает 12 тыс. километров.