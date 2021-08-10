Шойгу заявил, что лидеры талибов* обещают не атаковать соседние страны

Лидеры радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» обещают не нападать на сопредельные государства. Об заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, которого цитируют РИА Новости.

«Лидеры говорят о том, что мы «Талибан»] не будем принимать никаких деструктивных попыток по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории», — заявил Шойгу на форуме «Территория смыслов».

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести американские войска с территории Афганистана, так как местные силы безопасности должны сами сражаться за свою страну.

При этом талибы продолжают захватывать Афганистан. Накануне боевики заявили, что взяли Пули-Хумри — столицу северной провинции Баглан — на стратегически важной дороге из Кабула в Мазари-Шариф.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики ВВС США B-52 нанесли авиаудары по скоплению боевиков «Талибана».