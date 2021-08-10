Зеленский назначил новых командующих в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд назначений в Вооруженных силах страны. Об этом сообщает сайт администрации главы государства.

Так, должность командующего Воздушными силами Украины получил генерал-майор Николай Олещук. Главой Десантно-штурмовых войск стал полковник Максим Миргородский. Кроме того, украинский лидер назначил заместителем начальника Генерального штаба ВСУ полковника Владимира Коваля.

Согласно указам Зеленского, оперативное командование «Юг» возглавил генерал-майор Андрей Ковальчук, оперативное командование «Восток» — генерал-майор Олег Микац, оперативное командование «Запад» — полковник Сергей Литвинов.

Отдельным указом президент снял Сергея Дроздова с должности командующего Воздушных сил Украины. Дроздов является подозреваемым в деле о катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом, которая произошла в сентябре 2020 года.

Ковальчук обладает званием Героя Украины, он командовал 80-й аэромобильной бригадой, воевавшей в Донбассе и принимал участие в обороне аэропорта Луганска. Микац в 2014 году руководил обороной донецкого аэропорта.

Ранее Зеленский уволил начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнийчука и командующего объединенных сил Владимира Кравченко, их места заняли Сергей Шаптала и Александр Павлюк соответственно.