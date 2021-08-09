Business Insider: Турция наращивает военную мощь, чтобы послать сигнал НАТО

Турция вкладывает средства в оборонный комплекс и расширяет производство вооружений, чтобы быть более независимой от НАТО, а также обойти введенные против страны санкции, пишет обозреватель Buisness Insider Бенджамин Бримелоу.

«В последние годы турецкие фирмы активизировали свои усилия по производству высококачественного оборонного оборудования, включая пушки, ракеты, танки и военные корабли», — отмечает журналист.

Автор напоминает о том, что в июне турецкие военно-морские силы успешно провели испытания первой отечественной крылатой ракеты дальнего действия «Атмака». При этом ракета была запущена с одного из новейших корветов класса «Ада» TCG Kınalıada, которые также были спроектированы и построены внутри страны. В ходе последнего испытания ракета потопила старое исследовательское судно, и теперь она должна заменить произведенный в США Harpoon в качестве стандартной противокорабельной ракеты ВМС Турции.

«Увеличение объемов производства внутренней оборонной продукции также позволило Турции развиваться в качестве экспортера оружия. Сейчас она продает свое оружие 28 странам», — указывает автор.

Ранее стало известно, что после исключения Турции из программы совместного производства многофункционального истребителя F-35 Анкара отдаст приоритет работе над собственной программой аналогичной боевой машины TF-X.

Соединенные Штаты решили исключить Турцию из многонациональной программы в ответ на решение Анкары приобрести и развернуть российскую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф».