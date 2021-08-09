Российский флот получит сразу три атомных подлодки в этом году

Военно-морской флот (ВМФ) в этом году получит сразу три атомные подводные лодки (АПЛ), рассказал агентству РИА источник в кораблестроительной отрасли.

Речь идет о стратегической подлодке «Князь Олег» (проект 955А/«Борей-А»), многоцелевой АПЛ с крылатыми ракетами «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») и АПЛ спецназначения, носителе беспилотных аппаратов типа «Посейдон» с ядерной энергоустановкой— «Белгород» (единственный представитель проекта 09852).

Источник уточнил, что «Князя Олега» передадут флоту в сентябре, а «Новосибирск» — в декабре. «Белгород» должна была войти в состав флота конце прошлого года, но затем сроки сдачи были перенесены на конец 2021 года.

В настоящее время Россия эксплуатирует в общей сложности четыре подлодки проекта 955 «Борей»/955А «Борей--А», еще пять субмарин этого типа находятся на стадиях строительства. Всего запланировано строительство десять кораблей.

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