Историк оценил важность рассекреченных документов о подготовке Японии к войне с СССР

Доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик заявил, что рассекреченные документы о планах Японии вести войну против СССР необходимы для противодействия реваншизму в современном японском обществе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суржик отметил, что уже много лет в российский историографический дискурс «вбрасывается» тезис о неспровоцированной советской агрессии против Японии в августе 1945 года.

Он добавил, что сегодня необходимо говорить о планах реализации военных действий Японии против СССР.

«Говорить про это надо для того, чтобы предотвратить рост реваншизма и усиление милитаристского духа в современном японском обществе, поскольку предпосылки к этому сегодня есть. И вопрос о Курилах, поднимаемый в Японии, — это наиболее яркое проявление такого реваншизма», — добавил Суржик.

Ранее ФСБ России впервые рассекретила документы, доказывающие подготовку Японии к войне с СССР.