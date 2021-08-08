ФСБ рассекретила документы 1938 года о подготовке Японии к войне против СССР

ФСБ России впервые рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР, которые были составлены еще в 1938 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что среди архивных материалов, включая трофейные — приказ №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 года, который был отдан во время советско-японского военного конфликта июля-августа 1938 года у озера Хасан.

Данные о подготовке японцев подтверждает и допрос последнего главнокомандующего Квантунской армиии Отодзо Ямада, проведенный в декабре 1949 года в ходе подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками.

Согласно протоколу, Ямада признал, что еще в январе 1938 года «отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом».

Ранее Минобороны России обнародовало секретные документы по освобождению Красной армией Латвии в годы Второй мировой войны.

Соответствующие документы представлены под общим названием «Жить в памяти и сердцах». В архивах представлены рапорты, донесения, сообщения, датированные 1944 годом.