Российские истребители начали совместные учения с ВВС Китая

Российские истребители Су-30СМ провели совместную летную тренировку с летчиками ВВС Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России.

«Экипажи многоцелевых истребителей класса 4++ Су-30СМ Восточного военного округа из состава Российского воинского контингента в рамках подготовки к учению «СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021», приняли участие в совместной летной тренировке с выполнением учебно-боевых задач с экипажами истребителей военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай в середине августа проведут совместные оперативно-стратегическое учения «Сибу» с привлечением 10 тыс. человек. С российской стороны в маневрах будут участвовать подразделения одного из объединений Восточного военного округа.

Отмечается, что учения пройдут на полигоне «Цинтунся» сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР.