Руководителя информцентра правительства Афганистана убили возле посольства России в Кабуле

Глава информационного центра правительства Афганистана Давакхан Минапал убит неизвестными в Кабуле. Об этом сообщает 1TV со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что убийство произошло напротив посольства России в Афганистане.

Издание отметило, что представители радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» взяли на себя ответственность за убийство главы информцентра правительства Афганистана.

Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар сообщил, что правительство страны готово к миру с радикальным движением «Талибан» при соблюдении ряда условий.

По его словам, одно из ключевых условий перемирия — внутри страны будущее Афганистана должно решаться волей афганского народа. Также сотрудничество возможно, если талибы не будут поддерживать терроризм, уточнил министр.

Атмар напомнил. что некоторые страны взаимодействуют с «Талибаном» — Кабул приветствует их попытки убедить талибов в насущности перемирия, но не в попытке подбодрить их осуществлять насилие и сотрудничать с иностранными террористами.