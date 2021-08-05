Россия увеличила поставки вооружения странам Центральной Азии

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии для отражения возможных террористических угроз. Об этом сообщает «Интерфакс».

Герасимов отметил, что также в целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз был запланирован ряд совместных учений на территории Узбекистана и Таджикистана.

«Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества в рамках военно-технической помощи», — подчеркнул Герасимов.

Он добавил, что Россия оказывает «методическое содействие в совершенствовании» Вооруженных сил Узбекистана, а также готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.

Ранее совместные военные учения России, Таджикистана и Узбекистана начались на полигоне Харб-Майдон у границы с Афганистаном.

В них задействованы свыше 2,5 тыс. человек.

Учения пройдут с 5 по 10 августа. Во время их проведения проверят накопленный боевой опыт, апробируют оптимальные формы применения войск, а также выработают общие подходы к ведению военных действий.