Военные учения России, Таджикистана и Узбекистана стартовали на границе с Афганистаном

Совместные военные учения России, Таджикистана и Узбекистана начались на полигоне Харб-Майдон у границы с Афганистаном. В учениях задействованы свыше 2,5 тысячи человек, передает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

«Основная цель учения – это укрепление боевого содружества и тесного взаимодействия между вооруженными силами наших государств, подтверждение высокого уровня подготовки войск и крепкого морального духа. В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой», — цитирует пресс-служба заместителя командующего войсками ЦВО генерала-лейтенанта Евгения Поплавского.

Он сообщил, что в ходе учений проверят накопленный боевой опыт, апробируют оптимальные формы применения войск, а также выработают общие подходы к ведению военных действий.

Учения пройдут с 5 по 10 августа.

Ранее военный эксперт раскритиковал идею совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России) на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

29 июля Россия начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном.