Великобритания передаст Украине два списанных противоминных корабля

Два противоминных корабля класса Sandown «Рэмзи» и «Блит» завершили службу в рядах Королевского военно-морского флота Великобритании и в ближайшее время будут переданы Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе флота.

«Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длиною в 175 тысяч миль в течение 21 года для «Рэмзи», и 185 тысяч миль за 20 лет для «Блита», поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря», — указано в сообщении.

Передача этих кораблей ВМС Украины запланирована после завершения ремонтных работ, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что кораблестроительная промышленность Великобритании спроектирует новые ракетные катера специально для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума, предусматривающего переоснащение Военно-морских сил ВСУ.