Военные из России и Узбекистана провели маневры на границе с Афганистаном

Российские и узбекистанские военнослужащие приступили к боевому слаживанию для проведения учений на горном полигоне «Термез» на границе с Афганистаном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Центрального-военного округа.

Отмечается, что подразделения спецназа обеих стран совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждение, ров с водой, разрушенную стену и туннель. После этого военные выполнили упражнения армейской тактической стрельбы, особое внимание было уделено горной подготовке с использованием альпинистского снаряжения.

По данным ЦВО, военнослужащие России и Узбекистана провели разведывательно-поисковые операции в горной местности, отработали устройство засад на маршрутах движения условного противника, а также выполнили комплекс огневых задач из стрелкового оружия с применением приспособлений для бесшумной стрельбы.

В маневрах задействованы порядка 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России) на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

29 июля Россия начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном. Ранее военный эксперт в интервью «Газете.Ru» раскритиковал идею совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений.