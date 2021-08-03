Шойгу: на форум «Армия — 2021» планируют приехать делегации от 81 страны

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что на международный военно-технический форум «Армия — 2021» планируют приехать представители от 81 страны, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день желание посетить мероприятие уже выразило 81 оборонное ведомство. По предварительным заявкам, участие в форуме примет более полутора тысяч предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 20 тысяч образцов продукции», — заявил Шойгу.

Среди 180 научно-деловых мероприятий глава Минобороны особо выделил конгресс «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства», назвав это мероприятие наиболее знаковым на форуме «Армия — 2021». Кроме того, Сергей Шойгу отметил важность конгресса, посвященного диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России.

Министр обороны заявил, что для иностранных гостей форума организаторы проведут Дни военно-технического сотрудничества на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Сергей Шойгу подчеркнул, что все мероприятия пройдут в соответствии с нормами эпидемиологической безопасности.

Ранее военный эксперт «Газеты.Ru» Михаил Ходоренок прокомментировал итоги Международного авиакосмического салона в Жуковском.