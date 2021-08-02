Экс-глава ЦРУ перечислил возможные последствия вывода войск США из Афганистана

Экс-директор ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус заявил, что вследствие вывода войск США в исламской республике может начаться кровавая гражданская война. Об этом сообщает The Times.

По его словам, Вашингтон мог бы предотвратить такую перспективу, если бы оставил в Афганистане контингент войск. Бывший глава ЦРУ отметил, что таким образом Соединенные Штаты отказываются от ценностей, за которые боролась страна.

«Остальной мир увидит, что мы не поддерживаем демократию и ценности, которые мы продвигаем во всем мире — права человека, в особенности права женщин, право на образование, свободу слова и печати — все это, конечно, далеко от совершенства в Афганистане, но намного лучше, чем если бы «Талибан (организация запрещена в России)»* восстановил средневековый исламистский режим», — сказал Петреус.

Он полагает, что если победителями в Афганистане окажутся талибы, то «миллионы беженцев» направятся в Пакистан и другие страны. Также свободы местных жителей, особенно женщин, уменьшатся, считает Петреус.

«Мне несколько непонятно, почему мы не подумали о возможности оставить 3,5 тысячи военных, чтобы помешать «Талибану» вернуть ультраконсервативную исламистскую теократию, что не отвечает ни чьим интересам», — посетовал он.

По мнению генерала, с помощью этих американских военных можно было предотвратить гражданскую войну, а в сложившейся ситуации «война будет продолжаться и будет все только хуже».