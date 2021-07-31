Закладка первого фрегата проекта 22350М запланирована в 2023 году

Головной фрегат океанской зоны проекта 22350М с повышенной ударной мощью планируется заложить на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

На заводе «Северная верфь», который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, не стали комментировать эту информацию.

В настоящее время ведется строительство серии фрегатов проекта 22350, два из которых — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» — уже переданы ВМФ РФ. Также на разных стадиях строительства находятся еще шесть корпусов, в том числе модернизированные.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии stealth («стелс»), и предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Ранее сообщалось, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» будет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».