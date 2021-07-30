Американского генерала призвали уволить после слов о Путине

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон призвал подать в отставку генерал-майора ВС Соединеных Штатов Патрика Донахо в связи с его твиттом, в котором он упомянул президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

В эфире телеканала была показана публикация одного из пользователей Twitter, который в ироничной манере поинтересовался у генерал-майора ВС США, сколько войн он выиграл.

«Вместо того, чтобы честно ответить на этот вопрос, а ответ на него — ноль, Патрик Донахо отвечает так: Не будь подсадной уткой Путина», — отметил Карлсон.

По словам ведущего, своим высказыванием Донахо отреагировал на критику в адрес администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«С каких пор наши генералы сидят в Twitter, называя людей подсадными утками Путина только из-за того, что они не согласны с политикой Байдена? <…> Почему этот парень до сих пор кем-то командует? Почему бы ему не подать в отставку? Я серьезно» — подчеркнул он.

Ранее первый президент Армении Левон Тер-Петросян призвал премьер-министра страны Никола Пашиняна немедленно сложить с себя полномочия и покинуть Армению.