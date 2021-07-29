Россия и Китай проведут совместные военные учения в середине августа

Россия и Китай в середине августа проведут совместные оперативно-стратегическое учения «Сибу» (Взаимодействие) с привлечением 10 тыс. человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

С российской стороны в маневрах будут участвовать подразделения одного из объединений Восточного военного округа.

Отмечается, что учения пройдут на полигоне «Цинтунся» сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР.

Кроме того, на мероприятии будут задействованы боевые самолеты, артиллерия и бронетехника. Руководить учениями будет совместное командование воинских контингентов двух государств.

Цель маневров — укрепление развития российско-китайских отношений, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами Китая и России, демонстрация решимости и способности обеих стран бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что принял приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут в КНР.