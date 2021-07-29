Источник рассказал о подписании контракта на поставку ВКС более 10 систем С-500 «Прометей»

Министерство обороны России подписало контракт с концерном ВКО «Алмаз-Антей» на поставку первой партии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Минобороны РФ подписало контракт с концерном ВКО «Алмаз-Антей» на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) более 10 систем «Прометей». Серийные поставки начнутся в первой половине 2022 года», — уточнил он после авиасалона МАКС-2021, который прошел с 20 по 25 июля в Жуковском.

Собеседник уточнил, что в настоящее время «продолжаются государственные испытания ЗРС С-500 на одном из полигонов на юге России», которые могут завершиться в конце 2021 года.

По его словам, «Прометей» способен уничтожать все существующие и потенциальные средства воздушно-космического нападения, в том числе боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на высотах до 200 км и на дальности до 500 км.

Источник отметил, что сейчас государственные испытания проходит наземный вариант ЗРС С-500, который в случае необходимости может стать корабельным.

Ранее сообщалось, что новейшие российские зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» в первую очередь поступят на вооружение частей ПВО, которые охраняют воздушное пространство над Москвой.