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В Армении сообщили о боях на границе с Азербайджаном

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AP

Минобороны Армении сообщило о локальных боях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы.

«По состоянию на 06:00 локальные бои в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы продолжаются в результате азербайджанской провокации», — говорится в сообщении.

В отдельном заявлении ведомства подчеркивается, что вся ответственность за обострение ситуации «на военно-политическом руководстве Азербайджана».

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны вооруженных сил Армении на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку снова предлагает Еревану подписать мирный договор. Глава государства призвал Ереван признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирное соглашение и решить вопрос делимитации границ. По его словам, в этом отношении повестка дня Баку соответствует повестке дня Европейского союза, Турции и России.

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