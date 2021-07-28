В Минобороны сообщили, кто первым получит новейшие ЗРПК «Панцирь-СМ»

Первыми получат новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-СМ» войска Западного и Центрального военных округов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

«Госиспытания этого ЗРПК планируется завершить в этом году. Обновленная версия обладает характеристиками, радикально превышающими базовый вариант, который создавался еще в начале 2000-х годов. В ней уже учтен опыт эксплуатации обычных «Панцирей» в реальных боевых условиях современных конфликтов в Сирии и Ливии», — говорится в сообщении.

Комплексы позволяют сбивать любые воздушные цели, в том числе гиперзвуковые. По словам начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил полковникя Юрия Муравкина, обновленные вооружения получат новые средства радиолокационной разведки и наведения ракет, оперативные вычислительные средства, а также элементы искусственного интеллекта.

«Даже базовый «Панцирь-С» хорош тем, что в движении может уничтожать воздушного противника и способен прикрывать зенитно-ракетные комплексы С-300, С-400 и С-500 как на марше, так и в местах их постоянной дислокации», — отметил в комментарии изданию экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Ранее Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что на авиасалоне МАКС-2021 компания подписала 13 экспортных контрактов на поставку оборонной продукции стоимостью €1 млрд, в том числе иностранные партнеры компании проявили заинтересованность в приобретении ЗРПК «Панцирь-С1».