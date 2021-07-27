В Турции призвали Россию смириться с поставками оружия на Украину

Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал призвал Москву смириться с тем фактом, что Анкара взаимодействует с Украиной и поставляет ей оружие.

По его словам, Турция и дальше будет развивать связи с Киевом, однако это не должно оказывать влияния на ее отношения с Россией.

Улан считает, что из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию по военной мощности.

«Западные страны, Соединенные Штаты и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница», — заявил он в беседе с «Лентой.ру».

Также профессор не исключил, что Турция может стать посредником между Москвой и Киевом.

«Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и Россия не должна видеть это в таком свете», — подчеркнул он.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, зачем Киев приобрел у Анкары ударные беспилотники.