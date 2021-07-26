Эксперт рассказал, зачем Россия строит самолет «Судного дня»

Самолет «Судного дня» будет использован только в случае нанесения ядерного удара по России. Об этом Lenta.ru рассказал член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Один борт может брать на себя больше задач, чем несколько ракет. В данном случае, мы, конечно, говорим о перестраховочной системе — если начнется война, должны будут взлететь и самолеты, и ракеты», — объяснил Перенджиев.

Специалист добавил, что данная система у российских военных уже есть, и речь идет о ее усовершенствовании. Более того, Россия располагает ракетами с ядерными боеголовками, которые взлетают автоматически и передают сигнал другим снарядам. Правда, радиус действия этих ракет меньше, чем у разрабатываемого самолета.

Воздушное судно, способное управлять ядерным вооружением, строят в Воронеже. Проект получил название «Звено-3С». Базой самолета стал широкофюзеляжный Ил-96-400М.

В настоящее время на вооружении Военно-космических сил России стоят четыре воздушных командных пункта. Эти самолеты предназначаются как для управления всеми видами войск, так и для эвакуации высшего командного состава.