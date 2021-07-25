Первая партия новейшей модификации Ми-8 поступит в войска в 2021 году

Первая партия новейшей модификации вертолетов Ми-8 поступит в войска в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Сдача первой партии машин в этом году до 10 ноября. На 2022 год запланирована сдача следующей партии. Мы обеспечены заказом по этой тематике на текущий и следующий год», — рассказал Богинский на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Ми-8АМТШ-ВН был создан на базе широко используемого Ми-8, с учетом опыта современных локальных конфликтов. На этой модификации установлен новый локатор изготовления НП «Заслон».

«Новый локатор повысит дальность обнаружения и распознавания целей. Плюс будет более точно и на более дальних расстояниях определять метеообразования», — пояснил Богинский.

Ранее российский самолет с электродвигателем выполнил первый полет на авиасалоне МАКС-2021.