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США взяли на вооружение «ковчег»

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U.S. NAVY

Американский военно-морской флот пополнился кораблем, напоминающим ветхозаветный ковчег — прямоугольной формой и назначением. об этом сообщает Popular Mechanics.

Судно называется APL 67 и представляет собой плавучую казарму. Этот дом на воде предназначен для размещения моряков на то время, когда они по каким-то причинам не могут находиться на своем корабле, например в случаях, когда его ремонтируют.

Ширина APL 67 составляет 20 м, длина достигает 267 м. Казарма может вместить в себя 228 рядовых и 56 офицеров, для них на борту оборудованы туалеты, комнаты отдыха, прачечные, парикмахерская, фитнес-центр и медицинские кабинеты. Судно лишено оружия и двигателя.

В настоящий момент APL 67 транспортируют из Паскагулы, штат Миссисипи, в Сан-Диего, штат Калифорния. Далее корабль переправят в японскую Йокосуку.

Ранее на службу в американский морской спецназ впервые приняли женщину.

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