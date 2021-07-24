На Украине изучают возможность производства истребителей Су-27 и МиГ-29

На Украине изучают возможность производства на территории страны истребителей Су-27 и МиГ-29. Об этом сообщает «Украинский милитарный портал» со ссылкой на специалистов Государственного НИИ авиации Украины.

Отмечается, что созданные в 1970-х годах самолеты рассматриваются в качестве кандидатов для производства ввиду наличия в стране двух авиаремонтных предприятий, которые могут ремонтировать отдельные части планера данных истребителей и заменять поврежденные элементы.

В НИИ авиации предложили оснастить изготовленные на Украине воздушные судна двигателями, электроникой и вооружением, произведенными украинским военно-промышленным комплексом (ВПК).

При этом специалисты не указывают, где можно начать производство новых планеров для истребителей, и сколько для этого понадобится средств. Также не раскрывается вопрос с системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами Су-27 и МиГ-29, которые на Украине никогда не производились.

Со времен обретения независимости украинские авиаторы еще ни разу не получали новых самолетов. В марте стало известно, что ВВС Украины планируют закупить истребители пятого поколения F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin. В Киеве на этот счет уже имеется план с конкретными сроками и деталями. С обстановкой в украинских военно-воздушных силах разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.