Скончался контр-адмирал Богдашин, таранивший крейсер США в 1988 году

Бывший заместитель начальника главного штаба ВМФ России, контр-адмирал Владимир Богдашин умер от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Клуба адмиралов.

«Владимир Богдашин скончался в клинике от коронавируса, которым он болел в тяжелой форме», — рассказал собеседник агентства.

Контр-адмирал будет похоронен на Аллее адмиралов на Троекуровском кладбище. Дата похорон пока не назначена.

Богдашин родился 14 марта 1952 года в городе Пугачев Саратовской области. В 1974 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе, после чего служил на военных кораблях на Черном море. В 1988 году, будучи командиром сторожевого корабля Черноморского флота «Беззаветный», он протаранил американский крейсер «Yorktown», оттеснив его от территориальных вод Советского Союза в нейтральные.