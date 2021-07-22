В Кабардино-Балкарии стартовали соревнования «Эльбрусское кольцо-2021»

В Кабардино-Балкарии, в Приэльбрусье стартовали соревнования по полевой выучке среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо-2021», сообщили в Министерстве обороны.

«В течение тринадцати дней конкурса «Эльбрусское кольцо» военным альпинистам предстоит выполнить специальные задачи по лазанию в связках на искусственном рельефе, преодолению горной полосы препятствий, стрельбе в горах в составе группы, наведению навесной переправы, ориентированию, преодолению ледового участка, десантированию с марш-броском», — заявил на открытии начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил, полковник Андрей Зыков.

В этих соревнованиях по горной подготовке примут участие 150 альпинистов из подразделений различных силовых структур России. Участников от сухопутных войск, военно-морского флота, ВДВ и Росгвардии разделили на девять команд.

«Финальной специальной задачей станет сложнейшее испытание — скоростной забег по маршруту: высота 2 356 м (поляна Азау) — высота 5 642 м (западная вершина самой высокой горной вершины России — вулкана Эльбрус)», рассказал полковник Зыков.

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