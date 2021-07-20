Сирия отразила ракетные удары Израиля российскими комплексами ПВО

Армия Сирии применила комплексы противовоздушной обороны российского производства для отражения 19 июля ракетных ударов израильских истребителей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российских военных.

«Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2». Одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира провинции Алеппо», — рассказал заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Он уточнил, что 19 июля с 23.39 по 23.51 четыре израильских истребителя Ф-16 вошли в воздушное пространство Сирии через подконтрольную ВВС США зону Эт-Танф. По словам контр-адмирала, они нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо.

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