Россия получила две иностранные заявки на поставки истребителей МиГ-35

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России c 2019 года получила две заявки от иностранных партнеров на экспорт истребителей МиГ-35. Об этом рассказал директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, сообщает РИА «Новости».

«МиГ-35 — это, действительно, новейшая многофункциональная машина, которая укомплектована по последнему слову техники. В 2019-2020 годах в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолета, из них одно на показ и два — на поставку», — сказал Шугаев.

МиГ-35 — это новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, предназначенный для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника.

Ранее сообщалось, что самолеты МиГ-35 оснастят системой с элементами искусственного интеллекта, которая будет помогать летчику принимать решения в различных ситуациях.