Названы сроки подписания первого экспортного контракта на крылатые ракеты «Брамос»

Первый контракт на экспортные поставки крылатых ракет «Брамос» будет подписан по завершению пандемии после очной встречи представителей. Об этом заявил содиректор «Брамос» с российской стороны Александр Максичев, сообщает РИА «Новости».

«Можем сказать, что контракт находится на финальной стадии согласования и очень скоро будет подписан», - сказал Максичев, не назвав при этом страну покупателя.

Он также подчеркнул, что решение об экспорте вооружений принимает правительство. Власти России и Индии сделают официальное объявление о первом экспортном контракте сразу после его подписания.

«Компания работает над этим и полностью готова обеспечить запросы инозаказчиков по мере их поступления», — отметил Максичев.

Совместное предприятие российского НПО Машиностроения и индийской Организации оборонных исследований и разработок «Брамос» было создано в 1998 году. Оно специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.