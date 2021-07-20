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Названы сроки подписания первого экспортного контракта на крылатые ракеты «Брамос»

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Indian Air Force

Первый контракт на экспортные поставки крылатых ракет «Брамос» будет подписан по завершению пандемии после очной встречи представителей. Об этом заявил содиректор «Брамос» с российской стороны Александр Максичев, сообщает РИА «Новости».

«Можем сказать, что контракт находится на финальной стадии согласования и очень скоро будет подписан», - сказал Максичев, не назвав при этом страну покупателя.

Он также подчеркнул, что решение об экспорте вооружений принимает правительство. Власти России и Индии сделают официальное объявление о первом экспортном контракте сразу после его подписания.

«Компания работает над этим и полностью готова обеспечить запросы инозаказчиков по мере их поступления», — отметил Максичев.

Совместное предприятие российского НПО Машиностроения и индийской Организации оборонных исследований и разработок «Брамос» было создано в 1998 году. Оно специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.

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