Беспилотник США уничтожил грузовик с продовольствием в Сирии

Американский беспилотный летательный аппарат обстрелял грузовик с продовольствием на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз Зор, неподалеку от границы с Ираком. Об этом пишет сирийское агентство SANA.

Инцидент произошел в районе Эс-Сувейда в городе Аль-Букемаль. По итогам обстрела машина была уничтожена, но никто не пострадал.

Сирийское агентство подчеркивает, что военные США незаконно контролируют районы на севере и северо-востоке Сирии, в частности,, провинцию Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракку, где расположены крупные месторождения нефти и газа.

Дамаск уже называл присутствие американских вооруженных сил на своей территории оккупацией и пиратством с целью неприкрытой кражи ценных ископаемых ресурсов.

Ранее Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии сообщило, что в бухте сирийского порта Банияс случился пожар на танкере после атаки беспилотника. Ведомство отмечает, что летательный аппарат «появился в небе со стороны ливанского морского пространства». Спасательный службы локализовали очаг и потушили пламя.