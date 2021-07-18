Россия заместила продукцию 53 украинских предприятий авиапромышленности

После запрета руководства Украины на сотрудничество с российскими предприятиями России удалось заместить продукцию 53 украинских заводов. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев.

«Мы успешно заместили продукцию 53 украинских заводов, которые производили комплектующие, приборы, двигатели — тот же «Мотор Сич». Решив эту задачу, мы отошли от серьезной зависимости от зарубежных партнеров», — сказал Гутенев.

Он отметил, что сейчас у российской авиапромышленности есть «все шансы» воспользоваться конъюнктурой и выйти на новый уровень в области приборостроения, создания композитных материалов и других компонентов для самолетов. «Это замечательные стартовые позиции. Важно правильно воспользоваться этой удачной конъюнктурой», — подчеркнул Гутенев.

Украина ввела запрет на сотрудничество с российскими оборонными предприятиями после перехода Крыма в российскую юрисдикцию по итогам референдума 2014 года. А в сентябре 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенков ввел санкции против 105 юридических лиц, в том числе концерна ПВО «Алмаз-Антей». В 2016-м в санкционный список вошли еще 167 юридических лиц, в том числе Рособоронэкспорт, Ростех, «Ижмаш», «КамАЗ», «Русал», «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» и Объединенная авиастроительная корпорация.

Полный текст интервью — читайте на «Газете.Ru».