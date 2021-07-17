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В США создали новую термоядерную боеголовку

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NNSA

Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики Соединенных Штатов представила обновленную термоядерную боеголовку W88 для для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) UGM-133A Trident II (D5), которые предназначены для запуска из-под воды, сообщает издание The Drive.

Изделие W88 Alteration 370 стало первой модернизированной боеголовкой для ядерного арсенала США. От старых модификаций W88, эта модель отличается усовершенствованной системой инициации заряда и разъемом для громоотвода.

Модернизация боеголовок W88 проводится на протяжении 11 лет, программа обновления морского компонента ядерных сил Соединенных Штатов рассчитана до 2026 года.

Ранее Пентагон вознамерился ускорить развертывание гиперзвукового оружия.

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