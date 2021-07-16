Минобороны РФ: боевики готовят инсценировку химатаки в день инаугурации президента Сирии

Боевики «Хайат Тахрир Аш-Шам» (одно из ее названий — «Джебхат ан-Нусра (организация запрещена в России)») планируют инсценировать химическую атаку в Идлибской зоне деэскалации в день инаугурации президента Сирии, 17 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон из различных источников поступают сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» провокации в Идлибской зоне деэскалации», — сказал Кулить.

Ранее о подготовке подобной инсценировки химатаки этой террористической группировкой Вадим Кулить сообщал 2 июля. По имеющимся сведениям, террористы собирались осуществить ее в южной части хребта Джебель-эз-Завие для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения.