Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно испытали в Черном море

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Отмечается, что в рамках испытаний танк показал высокие водоходные качества во время проверок в море и продемонстрировал возможность транспортировки большими десантными кораблями.

Во время второго этапа госиспытаний, который стартует в ближайшее время, машине предстоит показать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, и действенность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов.

«Осенью этого года продолжатся климатические испытания легкого плавающего танка. Машина доказала свою работоспособность в условиях высоких температур, теперь ей предстоит выдержать эксплуатацию в условиях холода», — сообщили в пресс-службе.

Цикл испытаний планируется завершить в начале 2022 года.

«Спрут-СДМ1» — это боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Танк способен без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

Ранее сообщалось, что «Ростех» запланировала завершение государственных испытаний нового легкого танка «Спрут-СДМ1» в начале 2022 года.