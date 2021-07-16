Южно-корейские военные эвакуируются из Африки из-за массового заражения COVID-19

Правительство Южной Кореи решило эвакуировать свой военный контингент из Африки из-за массового заражения военных моряков коронавирусом, сообщает ТАСС.

Речь идет о военнослужащих из контингента «Чхонхэ», которые участвуют в международной миссии по борьбе с пиратством в Красном море и в районе полуострова Сомали. Всего в этом контингенте служат 300 южно-корейских военнослужащих.

Решение вернуть на родину контингент «Чхонхэ» было принято после того, как у шестерых моряков из команды эсминца «Король Мунму Великий» подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. COVID-19 подозревается еще у 80 моряков, отправленных на карантин на корабле.

Для эвакуации южно-корейских военнослужащих будут задействованы военно-транспортные самолеты.

Ранее в российской армии, благодаря массовой вакцинации военнослужащих, сформировался коллективный иммунитет против коронавируса.