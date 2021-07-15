На Украине заявили об обстреле Нью-Йорка в Донецкой области

Поселок Нью-Йорк в Донбассе подвергся обстрелу. Об этом в своем Facebook написал глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, поселок городского типа Нью-Йорк был обстрелян в 19.30 мск.

Как сообщил Кириленко, в результате оказалась повреждена крыша дома и крыша гаража.

«Информации о пострадавших на данный момент нет. Правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по статье 438 Уголовного кодекса «Нарушение законов и обычаев войны», — написал он в соцсети.

В настоящее время выясняются детали случившегося.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что украинские силовики обстреляли школу и ясли-сад в поселке Золотое-5, когда в зданиях находились дети.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.