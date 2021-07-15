МиГ-31 поднялся в небо для сопровождения американского самолета

Российский истребитель МиГ-31 поднимался над акваторией Тихого океана для того, чтобы сопроводить самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон». Лайнер принадлежит Военно-морским силам Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

По данным ведомства, 15 июля средства контроля воздушного пространства заметили в районе Тихого океана воздушную цель, следующую к государственной границе России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — уточнили в Национальном центре управления обороной.

Экипаж российской стороны распознал цель как самолет, относящийся к базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Самолет сопровождали вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

Как уточняется, нарушения госграницы России со стороны США не произошло.

Ранее российские истребители сопроводили три самолета-разведчика США над Беринговым морем.