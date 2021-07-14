Россия проверила в Сирии свыше 320 видов различного вооружения

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные в ходе операции в Сирии проверили свыше 320 видов различного вооружения, передает РИА «Новости».

По его словам, в числе этого вооружения были и вертолеты компании «Роствертол». Министр отметил, что они во время кампании «претерпели серьезные изменения».

«Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолеты в том числе», — сказал Шойгу на встрече с коллективом «Роствертола».

Он также высказался о развитии авиационных средств поражения, заявив, что для того, чтобы обезопасить технику и вертолеты в частности необходимо оружие, которое действует на большем расстоянии, чем системы ПВО или ПЗРК.

Глава военного ведомства подчеркнул, что у России уже есть такое оружие.

«И это — благодаря операции в Сирии, благодаря вам, тем, кто этим занимается», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Сирии состоялись испытания российской системы ПВО С-500 «Прометей».