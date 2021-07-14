Польша объявила о покупке новейших американских танков

Правительство Польши объявило о закупке 250 американских танков Abrams последней модели, сообщает Le Figaro.

«Наша армия пополнится множеством танков Abrams, являющихся самыми современными в мире. Если все пойдет хорошо, первые поставки состоятся в следующем году», — заявил польский вице-премьер Ярослав Качиньский, курирующий вопросы национальной безопасности.

В министерстве обороны Польши уточнили, что речь идет о модификации M1A2 SEPv3.

Версия M1A2 SEP v3 представляет собой последнюю модификацию танков Abrams. Серийное производство этой машины стартовало в 2017 году, от предыдущих поколений ее отличает усиленная броня, обновленная электроника и вспомогательная силовая установка.

В августе 2020 года Польша и США завершили переговоры по расширенному сотрудничеству в оборонной сфере. Одной из новых мер стало размещение на территории Польши тысячи дополнительных американских солдат — 4,5 тыс. военных США уже были там расквартированы.

Ранее в Польше заявили о намерении укрепить границы НАТО турецкими беспилотниками.