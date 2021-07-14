В Армении сообщили о гибели военного на границе с Азербайджаном

Военнослужащий ВС Армении погиб во время перестрелки на участке Ерасх на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении, передает ТАСС.

Отмечается, что азербайджанские подразделения пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. Когда армянские военные предприняли ответные действия для прекращения работ, началась перестрелка.

«В результате перестрелки военнослужащий ВС Армении получил смертельное огнестрельное ранение. У азербайджанской стороны тоже есть потери», — говорится в заявлении.

Ранее в Азербайджане сообщили, что азербайджанский военный был ранен в непризнанном Нагорном Карабахе при обстреле армянской стороной. Ранения получил старший гизирь (прапорщик) Сакит Ахлиман оглы Дадашов, он участвовал в работах по благоустройству дорог.