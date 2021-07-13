Новый российский истребитель сравнили с американским F-35

Директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил в интервью ТАСС, что легкий боевой самолет, который планируют показать на авиасалоне МАКС-2021, сможет составить конкуренцию истребителю F-35 военно-воздушных сил США.

«Тизеры на английском языке, регионы, которые представляют пилоты в опубликованном Ростехом видеоролике, — все это указывает на то, что отечественный легкий истребитель вступает в борьбу с американским F-35 на внешних рынках. Уверен, что демонстрация самолета на МАКС-2021 произведет эффект разорвавшейся бомбы, не зря «Рособоронэкспорт» пригласил на выставку более 120 делегаций из 65 стран мира», — сказал Пантелеев.

Он отметил, что о технических характеристиках новинки сведений пока мало. Известно, что самолет обладает низкой заметностью в различных диапазонах, высокой тяговооруженностью, большой боевой нагрузкой, передовым набором авиационных средств поражения.

Пантелеев также добавил, что российская армия уже в этом десятилетии восстановит «тандем перспективных авиационных комплексов: тяжелый Су-57 и новый легкий самолет, призванный решать тактические задачи».

Ранее Минпромторг предложил вложить 1,84 трлн руб. в российские самолеты.