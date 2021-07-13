«Кинжальная» дивизия ЦВО получит новейшие Су-34М и МиГ-31БМ

В 21-ю смешанную авиадивизию (САД) Центрального военного округа (ЦВО), самолеты которой будут вооружены гиперзвуковым комплексом «Кинжал», поступят новейшие истребители-бомбардировщики Су-34М и модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

По их данным, основные работы по перевооружению в соответствии с утвержденным планом должны быть выполнены за два-три года. Однако сроки будут зависеть от выполнения гособоронзаказа.

Как сообщается, перевооружение соединения состоится в несколько этапов. Так, модернизированные бомбардировщики Су-34 НВО получит первоначально входящий в состав дивизии 2-й гвардейский смешанный авиаполк (базируется на аэродроме Шагол под Челябинском). По информации источников, на эти самолеты полностью перейдет разведывательная эскадрилья. На втором этапе две оставшиеся эскадрильи полка примут на вооружение еще более современные Су-34М. При этом контракт на поставку Су-34М пока не подписан, документ находится в стадии согласования.

Остальные полки 21-й САД будут полностью перевооружены на модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Речь идет о 712-м гвардейском истребительном (Канск, Красноярский край) и 764-м истребительном (Большое Савино, Пермь) полках, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Россия разместит эскадрилью Су-34 на арктических островах.