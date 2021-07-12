Соединения ПВО в Восточной Сибири получат новое оружие

В Министерстве обороны России приняли решение о перевооружении 41-й дивизии войск противовоздушной обороны (ПВО) на новые зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и С-300ПМ-2 «Фаворит», сообщают «Известия».

41-я дивизия ПВО охраняет небо над регионами Восточной Сибири — Иркутскую и Новосибирскую области, а также Красноярский край и республику Хакасия. 590-й гвардейский зенитно-ракетный Львовский полк уже получил полноценный комплект ЗРК С-400, подразделение располагается в Новосибирске, вместе со штабом подразделения.

Другие части дивизии, которые расквартированы в Ангарске, в Абакане и в Красноярском крае, получат на вооружение глубокую модернизацию ЗРК С-300 — комплекс «Фаворит», главной особенностью которого является возможность работы в условиях постановки противников радиоэлектронных помех.

Ранее Минобороны успешно провело испытания ЗРС С-500 «Прометей».