Появилось видео сопровождения самолетов ВВС США над Черным морем

Национальный центр управления обороной (входит в Минобороны России) обнародовало видео, на котором запечатлено сопровождение российскими истребителям двух самолетов-разведчиков Военно-воздушных сил (ВВС) США.

11 июля стало известно, что российские истребители Су-30СМ и Су-27 поднимались в воздух, чтобы сопроводить самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолет-разведчик CL-600 «Челленджер» ВВС США, которые пролетали над акваторией Черного моря.

На прошлой неделе сообщалось, что российские радиолокационные станции зафиксировали более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников иностранных государств, которые вели разведку рядом с границами России.