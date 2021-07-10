Минобороны: атомная подлодка «Вепрь» прибыла в Финский залив для участия в параде

Атомная подводная лодка Северного флота «Вепрь» 10 июля приступила к подготовке к параду после прибытия на базу Балтийского флота в Кронштадт. Об этом сообщило Минобороны России.

«Как и планировалось, в период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибыли атомные подводные лодки Северного флота, - ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», а также атомные подводные лодки «Орел» и «Вепрь», — сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Он отметил, что сразу три атомные подводные лодки впервые примут участие в главном военно-морском параде.

Ранее российская дизельная подводная лодка «Колпино», способная применять крылатые ракеты «Калибр», вышла на учения в Черное море на фоне маневров Sea Breeze 2021. Отмечается, что в ходе мероприятия российские подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном случаях, выполнив погружения на различные глубины.

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