В США рассказали о «переломном моменте» для F-35

В 2036 году операции Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II достигнут максимальных значений, что может привести к трудностям с поддержкой данных самолетов в случае, если расходы на их эксплуатацию останутся на прежнем уровне. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на отчет Счетной палаты Соединенных Штатов.

В документе указанный период обозначен как «переломный момент» для истребителей пятого поколения. При сохранении эксплуатационных расходов на текущем уровне разрыв между фактической и запланированной стоимостью обслуживания F-35 Lightning II вырастит до $6 млрд

По данным Defense News, для недопущения излишних трат средств военно-воздушных сил следует сократить к 2036 году расходы на эксплуатацию истребителей на 47% ($4,4 млрд), КМП — на 26% ($900 млн), ВМС — на 14% ($655 млн).

При этом издание указывает, что у Пентагона и головного подрядчика, компании Lockheed Martin, подходы к вопросу уменьшения затрат на указанные истребители различаются.

В марте сообщалось, что член Палаты представителей Конгресса США Адам Смит призвал положить конец бездонной «дыре» финансирования истребителей F-35.